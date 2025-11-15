ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Зривало обшивку і деталі двигуна: у РФ посадили "суперджет", що розвалювався на льоту

Субота 15 листопада 2025 16:00
Зривало обшивку і деталі двигуна: у РФ посадили "суперджет", що розвалювався на льоту Фото: літак, у якого відірвало обшивку (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні вранці, 15 листопада, у Хабаровську екстрено приземлився лайнер авіакомпанії "Россия", у якого прямо під час польоту відірвалася частина обшивки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times та інші російські ЗМІ.

Відомо, що на борту літака, з яким стався інцидент, перебувало 90 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Постраждалих немає.

Один із передплатників розповів російським журналістам, що у літака, який летів із Владивостока до Благовєщенська, відірвало частину обшивки. Виходячи з відео в соцмережах, обшивки і металевих деталей позбувся двигун по правому борту. Деякі пабліки уточнюють, що йдеться про російський лайнер SSJ100.

Незабаром далекосхідна прокуратора відзвітувала про "технічну несправність" літака, у зв'язку з чим о 9 годині ранку він екстрено приземлився в Хабаровську.

"Приземлення відбулося в штатному режимі. Приморська транспортна прокуратура дасть оцінку технічним службам аеропорту Владивосток під час підготовки судна до вильоту", - сказали у відомстві.

Низка російських медіа пишуть, що після інциденту пасажири рейсу чекали на резервний борт із Владивостока. При цьому деякі з них сказали, що не будуть знову сідати в несправний літак і доберуться до Благовєщенська власними силами.

Після того, що сталося, Слідчий комітет РФ розпочав перевірку за ознаками порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

У Східному міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті зазначили, що силовики оцінять обставини і причини інциденту, після чого ухвалять процесуальне рішення.

Інші інциденти в РФ

Нагадаємо, у четвер 13 листопада стало відомо, що в Карелії зазнав аварії винищувач Су-30. Це сталося під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Екіпаж літака загинув.

Також ми писали, що у квітні цього року в Іркутській області розбився російський бомбардувальник Ту-22М3. Причиною аварії, ймовірно, стала технічна несправність.

