Срывало обшивку и детали двигателя: в РФ посадили разваливавшийся на лету "суперджет"

Сегодня утром, 15 ноября, в Хабаровске экстренно приземлился лайнер авиакомпания "Россия", у которого прям во время полета оторвалась часть обшивки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times и другие российские СМИ.

Известно, что на борту самолета, с которым произошел инцидент, находилось 90 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет.

Один из подписчиков рассказал российским журналистам, что у самолета, летевшего из Владивостока в Благовещенск - оторвало часть обшивки. Исходя из видео в соцсетях, обшивки и металлических деталей лишился двигатель по правому борту. Некоторые паблики уточняют, что речь идет о российским лайнере SSJ100.

Вскоре дальневосточная прокуратора отчиталась о "технической неисправности" самолета, в связи с чем в 9 часов утра он экстренно приземлился в Хабаровске.

"Посадка прошла в штатном режиме. Приморская транспортная прокуратура даст оценку техническим службам аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету", - сказали в ведомстве.

Ряд российских медиа пишут, что после инцидента пассажиры рейса ждали резервный борт из Владивостока. При этом некоторые из них сказали, что не будут снова садиться в неисправный самолет и доберутся до Благовещенска собственными силами.

После случившегося Следственный комитет РФ начал проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте отметили, что силовики оценят обстоятельства и причины инцидента, после чего примут процессуальное решение.