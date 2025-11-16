Зрив зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті - це стратегічна помилка РФ, - Стубб

Скасування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті є стратегічною помилкою Росії.

Рішення про скасування зустрічі Трампа та Путіна було ухвалене після телефонної розмови між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

Стубб зазначив, що під час цієї розмови Рубіо, ймовірно, усвідомив, що "росіяни не поступилися ні на йоту", а відтак "немає сенсу ставити президента Трампа в ситуацію, в якій він не отримає ні угоди, ні чогось іншого".

"Скасування зустрічі було ще одним прикладом стратегічної помилки росіян. У них була можливість, і вони її змарнували", - підкреслив президент Фінляндії.

Стубб також зазначив, що для нього гра в гольф стала "дверцятами", які допомогли налагодити зв’язок із Трампом.

На його думку, хоча Трамп і президент України Володимир Зеленський мають "бурхливі стосунки", він та інші європейські лідери можуть допомогти стати мостом між ними.

"Ми перекладаємо президента Трампа президенту Зеленському і навпаки", - додав фінський президент.

На його думку, коли справа стосується Путіна, то тільки одна людина повинна вести з ним прямі й публічні переговори, і це Трамп.

Стубб також вважає, що ЄС навряд чи відкриє прямий канал комунікації з Путіним найближчим часом.