Срыв встречи Трампа и Путина в Будапеште - это стратегическая ошибка РФ, - Стубб

Воскресенье 16 ноября 2025 12:56
UA EN RU
Срыв встречи Трампа и Путина в Будапеште - это стратегическая ошибка РФ, - Стубб Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Отмена встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште является стратегической ошибкой России.

Как сообщает РБК-Украина, президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Associated Press.

Решение об отмене встречи Трампа и Путина было принято после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Стубб отметил, что во время этого разговора Рубио, вероятно, осознал, что "россияне не уступили ни на йоту", а значит "нет смысла ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит ни соглашения, ни чего-то другого".

"Отмена встречи была еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них была возможность, и они ее упустили", - подчеркнул президент Финляндии.

Стубб также отметил, что для него игра в гольф стала "дверцей", которая помогла наладить связь с Трампом.

По его мнению, хотя Трамп и президент Украины Владимир Зеленский имеют "бурные отношения", он и другие европейские лидеры могут помочь стать мостом между ними.

"Мы переводим президента Трампа президенту Зеленскому и наоборот", - добавил финский президент.

По его мнению, когда дело касается Путина, то только один человек должен вести с ним прямые и публичные переговоры, и это Трамп.

Стубб также считает, что ЕС вряд ли откроет прямой канал коммуникации с Путиным в ближайшее время.

Трамп отменил встречу с Путиным

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин после проведения телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в Будапеште.

Однако вскоре американский лидер отменил встречу.

Причиной этого было нежелание России менять свои неадекватные требования относительно условий завершения войны в Украине. Трамп публично сообщил, что "не собирается тратить свое время зря".

После этого, 23 октября, Трамп ввел санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Министерство финансов США призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Позже Трамп заявил, что готов к новой встрече с Путиным, однако только при условии заключения реального соглашения о завершении войны в Украине.

В Кремле подтвердили, что диктатор якобы не против переговоров, однако конкретная дата саммита пока не определена.

