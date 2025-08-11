Зрештою, я зведу Путіна та Зеленського в одній кімнаті, - Трамп

"Наступна зустріч буде між Зеленським та Путіним. Або - Зеленський, Путін і я", - сказав Трамп.

Американський президент зазначив, що буде присутнім на зустрічі, "якщо їм це потрібно".

"Зрештою, я зведу їх (Путіна та Зеленського - ред.) в одній кімнаті. Я або буду там, або мене там не буде. І я думаю, що це буде вирішено", - додав він.