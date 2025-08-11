ua en ru
Чи буде Зеленський на зустрічі з Путіним на Алясці: що каже Трамп

Понеділок 11 серпня 2025 19:29
Чи буде Зеленський на зустрічі з Путіним на Алясці: що каже Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час пресконференції.

Відповідаючи на питання, чи буде Зеленський брати участь в зустрічі на Алясці, Трамп заявив, що український президент "не був частиною цього".

"Я б сказав, що він міг би поїхати, але він був на багатьох зустрічах, він був на них три з половиною роки, і нічого не сталося", - сказав Трамп.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

У Кремлі таку інформацію підтвердили. Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що США і Росія - це "близькі сусіди", тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.

За даними NBC, Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського.

Більше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

