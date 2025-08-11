В конце концов, я сведу Путина и Зеленского в одной комнате, - Трамп

"Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным. Или - Зеленский, Путин и я", - сказал Трамп.

Американский президент отметил, что будет присутствовать на встрече, "если им это нужно".

"В конце концов, я сведу их (Путина и Зеленского - ред.) в одной комнате. Я или буду там, или меня там не будет. И я думаю, что это будет решено", - добавил он.