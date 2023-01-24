Зранку росіяни обстріляли Куп'янськ: влучили в будинки, почались сильні пожежі
Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ Харківської області. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - зазначив він.
Крім того, за даними очільника регіону, протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.
Зокрема:
- у Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості;
- у с. Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури;
- у с. Гатище Чугуївського району пошкоджені об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.
Як повідомлялося, 22 січня російські окупанти також обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено молочно-консервний комбінат.
Нагадаємо, вранці 21 січня у Вовчанську Харківської області снаряд потрапив до будинку, є загибла, поранена дівчинка.
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