Зранку росіяни обстріляли Куп'янськ: влучили в будинки, почались сильні пожежі

Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ Харківської області. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.