Окупанти знову обстріляли Куп'янськ, пошкоджено молочно-консервний комбінат
Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Є поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Зокрема, минулої доби зафіксовані удари по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківської області.
"У Куп'янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови. У с. Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік", - розповів він.
Як повідомлялося, вранці 21 січня у Вовчанську Харківської області снаряд потрапив до будинку, є загибла, поранена дівчинка.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 19 січня, обстріляли з артилерії село Тимофіївка Богодухівського району у Харківській області.
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