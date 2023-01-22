Окупанти знову обстріляли Куп'янськ, пошкоджено молочно-консервний комбінат

Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.