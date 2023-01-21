Під час обстрілу Вовчанська зранку снаряд потрапив в дім: є жертва, поранено дитину
Фото: під час обстрілу Вовчанська зранку снаряд потрапив в дім (GettyImages)
Російські окупанти продовжують обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Вже зранку у Вовчанську снаряд потрапив в дім, є загибла, поранено дівчинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок", - розповів він.
За словами очільника регіону, на жаль, загинула жінка 60 років.
"Поранення отримали та госпіталізовані - жінка 45 років та 7-річна дівчинка", -додав він..
Крім того:
- вчора у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік. Госпіталізований у середньому стані.
- у с. Ківшарівка Куп'янського району вчора теж був поранений цивільний чоловік 27 років. Стан середній.
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