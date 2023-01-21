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Під час обстрілу Вовчанська зранку снаряд потрапив в дім: є жертва, поранено дитину

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Харків, Субота 21 січня 2023 08:49
Під час обстрілу Вовчанська зранку снаряд потрапив в дім: є жертва, поранено дитину Фото: під час обстрілу Вовчанська зранку снаряд потрапив в дім (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Вже зранку у Вовчанську снаряд потрапив в дім, є загибла, поранено дівчинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок", - розповів він.

За словами очільника регіону, на жаль, загинула жінка 60 років.

"Поранення отримали та госпіталізовані - жінка 45 років та 7-річна дівчинка", -додав він..

Крім того:

  • вчора у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік. Госпіталізований у середньому стані.
  • у с. Ківшарівка Куп'янського району вчора теж був поранений цивільний чоловік 27 років. Стан середній.

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