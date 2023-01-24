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Утром россияне обстреляли Купянск: попали в дома, начались сильные пожары

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Харьков, Вторник 24 января 2023 08:59
Утром россияне обстреляли Купянск: попали в дома, начались сильные пожары Фото: утром россияне обстреляли Купянск Харьковской области (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск Харьковской области. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - отметил он.

Кроме того, по данным главы региона, за прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

В частности:

  • в Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести;
  • в с. Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и здание культуры;
  • в с. Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.

Как сообщалось, 22 января, российские оккупанты также обстреляли Купянск. Поврежден молочно-консервный комбинат.

Напомним, утром 21 января в Волчанске Харьковской области снаряд попал в дом, есть погибшая, ранена девочка.

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