Зранку РФ вдарила по енергооб'єкту в Сумській області: 37 тисяч споживачів без світла

"Сьогодні вранці російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів на Сумської області. Унаслідок чого тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти)", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними енергетиків, ще більш ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях у Сумській області (130 населених пунктів).

"Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення розподілу електроенергії в кожну оселю", - констатують в обленерго.