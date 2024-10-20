Утром РФ ударила по энергообъекту в Сумской области: 37 тысяч потребителей без света

"Сегодня утром российская армия ударила по одному из энергетических объектов в Сумской области. В результате чего временно обесточены более 37 тысяч потребителей на Роменщине (104 населенных пункта)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным энергетиков, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии РФ на приграничных территориях в Сумской области (130 населенных пунктов).

"Все усилия энергетиков направлены на восстановление распределения электроэнергии в каждый дом", - констатируют в облэнерго.