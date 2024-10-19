Росіяни зруйнували пожежну частину у Шостці: постраждали рятувальники (фото, відео)

Росіяни вдарили по пожежній частині у Шостці Сумської області вночі 19 жовтня. Постраждали рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Унаслідок атаки ворога поранено вісім осіб. Пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ, житлові будинки та транспортні засоби.

Як повідомили у прокуратурі, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби на центральну частину міста Шостка.

Фото: у Шостці під удар потрапили рятувальники (t.me/dsns_telegram)

Пошкоджено будівлі та шість одиниць техніки ДСНС.

Вночі ворожа авіація завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу у Шостці. Частково зруйновано будівлю частини. На момент атаки особовий склад перебував в укритті.

Обстріл України

В ніч на 19 жовтня, як відомо, росіяни вдарили КАБами та дронами по Сумській області. Пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури. Повідомлялося про сімох постраждалих внаслідок атаки.

ПІсля атаки у частині Сумської області запровадили графіки аварійних відключень світла.

Також окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Чернігівської області.

Крім того, ворог намагався атакувати дронами Київ. В одному з районів упали уламки, місцева влада заявила про одну постраждалу жінку.

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