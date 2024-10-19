Росіяни зруйнували пожежну частину у Шостці: постраждали рятувальники (фото, відео)
Росіяни вдарили по пожежній частині у Шостці Сумської області вночі 19 жовтня. Постраждали рятувальники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Вночі ворожа авіація завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу у Шостці. Частково зруйновано будівлю частини. На момент атаки особовий склад перебував в укритті.
Внаслідок ворожого обстрілу п'ять рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували.
Пошкоджено будівлі та шість одиниць техніки ДСНС.
Фото: у Шостці під удар потрапили рятувальники (t.me/dsns_telegram)
Кількість постраждалих зросла до 8
Як повідомили у прокуратурі, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби на центральну частину міста Шостка.
Унаслідок атаки ворога поранено вісім осіб. Пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ, житлові будинки та транспортні засоби.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: у Шостці пошкоджена школа (t.me/prokuraturasumy)
Обстріл України
В ніч на 19 жовтня, як відомо, росіяни вдарили КАБами та дронами по Сумській області. Пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури. Повідомлялося про сімох постраждалих внаслідок атаки.
ПІсля атаки у частині Сумської області запровадили графіки аварійних відключень світла.
Також окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Чернігівської області.
Крім того, ворог намагався атакувати дронами Київ. В одному з районів упали уламки, місцева влада заявила про одну постраждалу жінку.
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