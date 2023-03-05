Зранку РФ обстріляла Куп'янськ: пошкоджено пологовий будинок, почалися пожежі, є жертва
Сьогодні зранку, 5 березня, російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок, є загиблий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється", - розповів він про наслідки ранкового обстрілу.
Крім того, за його словами, вчора, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі.
"Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік", - розповів очільник регіону, додавши, що внаслідок атак у місті пошкоджено будівлю освітнього закладу та пологовий будинок.
Як повідомлялось, у суботу, 4 березня, російські окупанти обстріляли Вовчанськ у Харківській області та поранили одну людину.
Нагадаємо, що на ранок, 4 березня, прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області знову потерпали від обстрілів окупантів. Ціллю РФ стали житлові будинки, є поранений.
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