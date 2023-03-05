Зранку РФ обстріляла Куп'янськ: пошкоджено пологовий будинок, почалися пожежі, є жертва

Сьогодні зранку, 5 березня, російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок, є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється", - розповів він про наслідки ранкового обстрілу.

Крім того, за його словами, вчора, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі.

"Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік", - розповів очільник регіону, додавши, що внаслідок атак у місті пошкоджено будівлю освітнього закладу та пологовий будинок.