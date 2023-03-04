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Росіяни продовжують гатити по Куп'янську і Вовчанську: "врятували" будинки, є поранений

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Харків, Субота 04 березня 2023 09:29
Росіяни продовжують гатити по Куп'янську і Вовчанську: "врятували" будинки, є поранений Фото: РФ продовжує обстрілювати прикордонні райони Харківської області, є поранений (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області знову потерпали від обстрілів окупантів. Ціллю РФ стали житлові будинки, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, за його даними, внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров'я.

"У Вовчанську Чугуївського району ворожим вогнем пошкоджено приватний житловий будинок", - додав він.

Крім того, у с. Берестове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік.

"Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - додав Синєгубов.

Як повідомлялось, російська армія зранку суботи, 4 березня, обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. На щастя люди не постраждали, але зайнялась пожежа і є руйнування.

Крім цього, на ранок суботи, 4 березня, ворог 7 разів бив з артилерії та мінометів по акваторії й узбережжю Очаківської громади. Також під удар потрапила і Куцурубська громада Миколаївської області.

Також окупанти обстрілювали Херсонську область понад 460 снарядами з мінометів. У Херсоні пошкоджено комунальне підприємство, одна людина загинула, ще десять отримали поранення.

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