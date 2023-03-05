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Утром РФ обстреляла Купянск: поврежден роддом, начались пожары, есть жертва

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Харьков, Воскресенье 05 марта 2023 09:39
Утром РФ обстреляла Купянск: поврежден роддом, начались пожары, есть жертва Фото: утром РФ обстреляла Купянск, где поврежден роддом, начались пожары, есть жертва (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня утром, 5 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом, погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется", - рассказал он о последствиях утренних обстрелов.

Кроме того, по его словам, вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары.

"Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина", - рассказал глава региона, добавив, что в результате атак в городе повреждено здание образовательного учреждения и роддом.

Как сообщалось, в субботу, 4 марта, российские оккупанты обстреляли Волчанск в Харьковской области и ранили одного человека.

Напомним, на утро, 4 марта, приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области снова подвергались обстрелам оккупантов. Целью РФ стали жилые дома, есть раненый.

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