Окупанти обстріляли Вовчанськ та поранили жінку (фото)

У суботу, 4 березня, російські окупанти обстріляли Вовчанськ у Харківській області та поранили одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Вона самостійно звернулась до лікарні", - додали у поліції.

Зазначається, що постраждала 69-річна жінка, яка їхала на велосипеді та потрапила під обстріл.

"У місті Вовчанськ Чугуївського району від ворожих обстрілів були пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області знову потерпали від обстрілів окупантів. Ціллю РФ стали житлові будинки, є поранений.

Як повідомлялось, російська армія зранку суботи, 4 березня, обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. На щастя люди не постраждали, але зайнялась пожежа і є руйнування.

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