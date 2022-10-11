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Зранку над Одеською та Миколаївською областями збито 8 "подарунків" росіян: що відомо

Фото: над Одеською та Миколаївською областями збиті Shahed-136 та безпілотники РФ (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку вівторка, 11 жовтня, над Одеською та Миколаївською областями українські військові збили 8 безпілотників та дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"На світанку над Одеською областю сили ППО збили три дрони-камікадзе "Shahed-136", якими атакували регіон", - розповів він.

Також, за його словами, п'ять безпілотників збили над Миколаївською областю.

Як повідомлялося, днем раніше під час масованої атаки України з боку РФ над Одеською областю збили три ракети та п'ять дронів-камікадзе, а над Миколаївською - три ракети.

Нагадаємо, у неділю, 9 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе "Shahed-136". Його було сбито.

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ОдесаМиколаївська область