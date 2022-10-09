Росія намагалась атакувати Одесу дроном-камікадзе: ЗСУ помстилися
У неділю, 9 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе "Shahed-136". Він був сбитий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
"Близько 11.30 години ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" безпілотний літальний апарат знищено над морем", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними військових, об 11.00 в Миколаївській області ЗСУ збили російський літак, імовірно Су-25.
Як повідомлялося, у п'ятницю вдень, 23 вересня, російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула людина.
Нагадаємо, окупанти вдень 8 жовтня атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок удару пошкоджено шість приватних будинків та господарську споруду.
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