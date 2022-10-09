ua ru
Нд, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія намагалась атакувати Одесу дроном-камікадзе: ЗСУ помстилися

Новость на русском →
Україна, Неділя 09 жовтня 2022 12:28
Росія намагалась атакувати Одесу дроном-камікадзе: ЗСУ помстилися Фото: Росія намагалась атакувати Одесу дроном-камікадзе "Shahed-136" (ілюстрація/mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 9 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе "Shahed-136". Він був сбитий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Близько 11.30 години ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" безпілотний літальний апарат знищено над морем", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними військових, об 11.00 в Миколаївській області ЗСУ збили російський літак, імовірно Су-25.

Як повідомлялося, у п'ятницю вдень, 23 вересня, російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула людина.

Нагадаємо, окупанти вдень 8 жовтня атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок удару пошкоджено шість приватних будинків та господарську споруду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
DAILY
"Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману