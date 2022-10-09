Росія намагалась атакувати Одесу дроном-камікадзе: ЗСУ помстилися

У неділю, 9 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе "Shahed-136". Він був сбитий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Близько 11.30 години ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" безпілотний літальний апарат знищено над морем", - йдеться в повідомленні. Також, за даними військових, об 11.00 в Миколаївській області ЗСУ збили російський літак, імовірно Су-25.