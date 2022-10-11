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Утром над Одесской и Николаевской областями сбито 8 "подарков" россиян: что известно

Фото: над Одесской и Николаевской областями сбиты Shahed-136 и беспилотники РФ (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

Утром вторника, 11 октября, над Одесской и Николаевской областями украинские военные сбили 8 беспилотников и дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"На рассвете над Одесской областью силы ПВО сбили три дрона-камикадзе "Shahed-136", которыми атаковали регион", - рассказал он.

Также, по его словам, пять беспилотников сбили над Николаевской областью.

Как сообщалось, днем ранее во время массированной атаки Украины со стороны РФ над Одесской областью сбили три ракеты и пять дронов-камикадзе, а над Николаевской - три ракеты.

Напомним, в воскресенье, 9 октября, российские оккупанты пытались атаковать Одессу дроном-камикадзе "Shahed-136". Он был сбит.

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