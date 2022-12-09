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Зрадили присязі та перешли на бік ворога. Ще два екс-правоохоронці отримали підозри

Фото: ДБР повідомило про подозру двом екс-правоохоронцям з Херсону та Маріуполя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру двом колишнім правоохоронцям з Херсону та Маріуполя, які перейшли на бік ворога після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що екс-правоохоронці зрадили присязі та відмовились виконувати наказ керівництва про передислокацію на підконтрольну Україні територію.

Зрадники добровільно почали працювати на окупаційну адміністрацію у так званих "МВД Херсонской области" та "отделе вневедомственной охраны МВД ДНР" у Маріуполі.

Фігурант з Маріуполя брав участь у підготовці пропагандистських відеоматеріалів про діяльність незаконно створеного органу "ДНР". Він досі продовжує свою службу на загарбників.

Після звільнення Херсону інший колишній-правоохоронець втік слідом за окупаційними військами.

Зловмисників підозрюють у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Херсоні затримали співробітників СІЗО, які співпрацювали з росіянами та незаконно утримували патріотів під час окупації міста.

Окрім того, правоохоронці повідомили про підозру колишньому поліцейському, який очолив "народну міліцію" у Лимані.

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