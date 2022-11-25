Очолив "народну міліцію" у Лимані та викрав зброю: ДБР підозрює екс-поліцейського
Колишній поліцейський перейшов на бік окупантів у Лимані (Донецька область) та викрав всю зброю. Йому оголосили підозру у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.
"Після початку російського вторгнення правоохоронець відмовився виконувати наказ про евакуацію, залишився у місті та перейшов на бік ворога. Він прийшов на співбесіду з представниками окупаційної влади та погодився обійняти посаду начальника "Краснолиманського РВ УМВС "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Чоловік одразу заволодів табельною вогнепальною зброєю та боєприпасами. Після деокупації міста він втік та почав переховуватись на території РФ. Йому оголосили про підозру за наступними статтями:
- Державна зрада;
- Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем.
Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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