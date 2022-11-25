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Очолив "народну міліцію" у Лимані та викрав зброю: ДБР підозрює екс-поліцейського

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П'ятниця 25 листопада 2022 22:20
Очолив "народну міліцію" у Лимані та викрав зброю: ДБР підозрює екс-поліцейського Фото: ДБР підозрює екс-поліцейського, який співпрацював з окупантами у Лимані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній поліцейський перейшов на бік окупантів у Лимані (Донецька область) та викрав всю зброю. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"Після початку російського вторгнення правоохоронець відмовився виконувати наказ про евакуацію, залишився у місті та перейшов на бік ворога. Він прийшов на співбесіду з представниками окупаційної влади та погодився обійняти посаду начальника "Краснолиманського РВ УМВС "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Чоловік одразу заволодів табельною вогнепальною зброєю та боєприпасами. Після деокупації міста він втік та почав переховуватись на території РФ. Йому оголосили про підозру за наступними статтями:

  • Державна зрада;
  • Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем.

Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили чотирьох мешканців Полтавської області, які заперечували агресію РФ проти України.

Раніше повідомлялось що у Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який "збирав голоси" для "референдуму" окупантів.

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