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Насильно утримували українських патріотів. У Херсоні затримали співробітників СІЗО

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Херсон, Понеділок 28 листопада 2022 16:24
Насильно утримували українських патріотів. У Херсоні затримали співробітників СІЗО Фото: у Херсоні затримали співробітників СІЗО, які співпрацювали з окупантами (dbr.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Херсоні правоохоронці затримали співробітників слідчого ізолятора, які співпрацювали з росіянами. Вони незаконно утримували українських патріотів під час окупації міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

За даними ГБР, у Херсоні правоохоронці затримали виконувача обов'язків керівника "Херсонського слідчого ізолятора", заступника начальника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноваженого у боротьбі з наркотиками.

Правоохоронці зазначають, що перераховані вище громадяни перейшли на бік росіян і отримали посади в незаконно створеному органі - "управління служби виконання покарань по Херсонській області".

"Фігуранти виконували злочинні накази окупантів та утримували у слідчому ізоляторі незаконно ув'язнених рашистами херсонських активістів", - деталізують у ГБР.

Наразі перевіряється інформація про те, що колаборанти могли застосовувати насильство та психологічний тиск до затриманих активістів.

У ГБР додають, що зрадникам уже оголосили про підозру, їм загрожує довічне ув'язнення. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні правоохоронці виявили лігво колаборантів, які служили в поліції окупантів. Там було знайдено повний перелік зрадників.

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