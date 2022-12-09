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Предали присягу и перешли на сторону врага. Еще два экс-правохранителя получили подозрения

Фото: ГБР сообщило о подозрении двум экс-правоохранителям из Херсона и Мариуполя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении двум бывшим стражам порядка из Херсона и Мариуполя, которые перешли на сторону врага после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что экс-правоохранители предали присягу и отказались выполнять приказ руководства о передислокации на подконтрольную Украине территорию.

Предатели добровольно начали работать на оккупационную администрацию в так называемых "МВД Херсонской области" и "отделе вневедомственной охраны МВД ДНР" в Мариуполе.

Фигурант из Мариуполя принимал участие в подготовке пропагандистских видеоматериалов о деятельности незаконно созданного органа "ДНР". Он все еще продолжает свою службу на захватчиков.

После освобождения Херсона другой бывший правоохранитель убежал вслед за оккупационными войсками.

Злоумышленники подозреваются в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Херсоне задержали сотрудников СИЗО, которые сотрудничали с россиянами и незаконно удерживали патриотов во время оккупации города.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении бывшему полицейскому, возглавившему "народную милицию" в Лимане.

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