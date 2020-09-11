Зозуля вскоре может вернуться в чемпионат Украины

Украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля в ближайшие недели может покинуть клуб. Одним из вариантов продолжения карьеры для украинца является киевское "Динамо".

Об этом пишет 5MaselDescuento.

Испанский клуб должен сократить зарплатную ведомость для соответствия требованиям Ла Лиги. Зозуля, как один из самых высокооплачиваемых игроков команды, должен либо согласиться на уменьшение зарплаты, либо покинуть клуб. Это может произойти уже в скором времени.

Кроме "бело-синих" на игрока претендует кипрский АПОЭЛ.

Соглашение украинца с клубом действует до июня 2021 года. 30-летний игрок перешел в "Альбасете" в 2017 году из "Бетиса". В Украине он выступал за "Динамо" и "Днепр".

В предыдущем сезоне "Альбасете" боролся за выживание во втором по силе дивизиона Испании. Клубу удалось сохранить место в чемпионате, заняв 17 место.

Напомним, "Динамо" дозаявило двух футболистов на матчи чемпионата Украины.