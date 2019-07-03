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Зозуля продлил контракт с "Альбасете"

Новости » Спорт    03.07.2019 - 12:04
Зозуля продлил контракт с "Альбасете"
Фото: Роман Зозуля (twitter.com/AlbaceteBPSAD)

Соглашение заключено на два года

Украинский нападающий Роман Зозуля заключил новый контракт с "Альбасете", выступающий в Сегунде - второй по значимости футбольной лиге Испании. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Соглашение заключено до лета 2021 года. Предыдущий контракт форварда с "Альбасете" истек 30 июня.

Ранее сообщалось, что Зозуля близок к переходу в клуб высшего дивизиона Испании - Примеры. Главным претендентом на него была "Гранада", которая  повысилась в классе на новый сезон. По данным СМИ, также в услугах украинского футболиста был заинтересован "Динамо" и ряд испанских клубов.

В прошлом сезоне 29-летний форвард провел за "Альбасете" 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский отказался продлевать соглашение с "Генком" и собирается летом покинуть бельгийскую команду.

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