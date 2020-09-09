"Динамо" дозаявило двух футболистов на матчи чемпионата Украины

Фото: игроки "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Предыдущий сезон они провели в арендах

Киевское "Динамо" внесло в свою заявку на сезон 2020/21 украинской Премьер-лиги (УПЛ) двух новых футболистов. Клуб дозаявил защитника Романа Вантуха и полузащитника Ахмеда Алибекова.

Об этом сообщается на сайте "бело-синих",

Оба футболиста, вернувшись летом из аренды, прошли предсезонную подготовку в составе первой команды "Динамо".

Вантух в заявку команды на поединки УПЛ внесен под 47 номером. Он почти весь 2019 провел на правах аренды в донецком "Олимпике", за который провел 22 матча и забил два гола. Вторую часть прошлого сезона футболист играл в "Александрии" (7 матчей).

Алибеков заявлен под номером 77. Хавбек выступал в аренде в чешском "Словане", за который в прошлом сезоне провел 17 матчей в чемпионате и Кубке Чехии, отметившись одним голом.

Напомним, "Динамо" стартовало в чемпионате Украины с победы над донецким "Олимпиком" со счетом 4:1.

Во втором туре УПЛ киевляне сыграют против черниговской "Десны" 11 сентября.