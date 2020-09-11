Зозуля незабаром може повернутися в чемпіонат України

Український нападник іспанського "Альбасете" Роман Зозуля в найближчі тижні може покинути клуб. Одним з варіантів продовження кар'єри для українця є київське "Динамо".

Про це пише 5MaselDescuento.

Іспанський клуб повинен скоротити зарплатну відомість для відповідності вимогам Ла Ліги. Зозуля, як один з найбільш високооплачуваних гравців команди, повинен або погодитися на зменшення зарплати, або покинути клуб. Це може статися вже незабаром. Трансферний ринок в Іспанії закриється 5 жовтня.

Однак сам Зозуля хотів би залишитися в "Альбасете", а клуб не хоче його відпускати. Сторони шукають спосіб розв'язання проблеми.

Крім "біло-синіх" на гравця претендує кіпрський АПОЕЛ.

Угода українця з клубом чинна до червня 2021 року. 30-річний гравець перейшов в "Альбасете" у 2017 році з "Бетіса". В Україні він виступав за "Динамо" і "Дніпро".

У попередньому сезоні "Альбасете" боровся за виживання у другому за силою дивізіоні Іспанії. Клубу вдалося зберегти місце в чемпіонаті, зайнявши 17 місце.

Нагадаємо, "Динамо" дозаявило двох футболістів на матчі чемпіонату України.