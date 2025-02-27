"Зовсім інше місце": Трамп натякнув, що Британія може уникнути мит, які він готує для ЄС

Американський президент Дональд Трамп натякнув, що Велика Британія може уникнути жорстких мит, якими він погрожував Європейському Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Під час візиту прем'єра Британії Кіра Стармера журналісти нагадали американському лідеру про мита, якими він лякає ЄС. Зокрема, поцікавилися, що Стармер може зробити, щоб захистити свою країну від жорстких тарифів.

У відповідь Трамп знову розкритикував торгову політику ЄС. Однак Велику Британію президент назвав "зовсім іншим місцем", до якого у нього особливо тепле ставлення.

"Ми говоримо про зовсім інше місце. Це місце, де у мене є інвестиції. Я володію Turnberry, я володію Aberdeen, і у мене є чудове місце під назвою Doonbeg в Ірландії. Тому у мене особливе тепле ставлення до вашої країни", - сказав він Стармеру.

Британський прем'єр одразу ж додав, що у Сполученому Королівстві й "торгівля, очевидно, чесна і збалансована".

"Все вирішиться", - відповів на це Трамп.

Втім, коли журналісти уточнили, чи означає це, що мита оминуть Британію, американський президент уникнув прямої відповіді.

"Ну, мені треба подивитися. Сьогодні у нас буде гарна дискусія. Ми добре поговоримо і все обговоримо", - резюмував Трамп.

Мита для Європи

Вчора, 26 лютого, Трамп пригрозив запровадити 25% мита проти Європейського Союзу. Американський лідер заявив, що об'єднання 27 країн було "створено, щоб грабувати Сполучені Штати".

Трамп не повідомив додаткових деталей, але згадав автовиробників і зазначив, що мита будуть застосовуватися "в загальному".