Трамп підтвердив введення мит на імпорт з Канади та Мексики та анонсував нові для Китаю

Американський президент Дональд Трамп підтвердив мита на імпорт з Канади та Мексики. Водночас він анонсував нові податки на імпорт з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Трамп заявив, що мита в розмірі 25% на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня, а також заявив, що може запровадити додаткові 10% на китайський імпорт.

CNN зауважило, що Мексика, Китай і Канада є трьома найбільшими торговими партнерами Америки. Одночасне встановлення мит для всіх трьох країн може призвести до стрімкого зростання цін для американських споживачів, особливо в той час, коли інфляція вже розпалюється.

У своїй мережі Truth Social американський лідер написав, що н аркотики все ще надходять у його країну з Мексики та Канади в дуже високих і неприйнятних кількостях.