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"Совсем другое место": Трамп намекнул, что Британия может избежать пошлин, которые он готовит для ЕС

Четверг 27 февраля 2025 22:16
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"Совсем другое место": Трамп намекнул, что Британия может избежать пошлин, которые он готовит для ЕС Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Американский президент Дональд Трамп намекнул, что Великобритания может избежать жестких пошлин, которыми он угрожал Европейскому Союзу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время визита премьера Британии Кира Стармера журналисты напомнили американскому лидеру о пошлинах, которыми он пугает ЕС. В частности, поинтересовались, что Стармер может сделать, чтобы защитить свою страну от жестких тарифов.

В ответ Трамп снова раскритиковал торговую политику ЕС. Однако Великобританию президент назвал "совсем другим местом", к которому у него особенно теплое отношение.

"Мы говорим о совершенно другом месте. Это место, где у меня есть инвестиции. Я владею Turnberry, я владею Aberdeen, и у меня есть замечательное место под названием Doonbeg в Ирландии. Поэтому у меня особое теплое отношение к вашей стране", - сказал он Стармеру.

Британский премьер тут же добавил, что в Соединенном Королевстве и "торговля, очевидно, честная и сбалансированная".

"Все решится", - ответил на это Трамп.

Впрочем, когда журналисты уточнили, означает ли это, что пошлины обойдут Британию, американский президент избежал прямого ответа.

"Ну, мне надо посмотреть. Сегодня у нас будет хорошая дискуссия. Мы хорошо поговорим и все обсудим", - резюмировал Трамп.

Пошлины для Европы

Вчера, 26 февраля, Трамп пригрозил ввести 25% пошлины против Европейского Союза. Американский лидер заявил, что объединение 27 стран было "создано, чтобы грабить Соединенные Штаты".

Трамп не сообщил дополнительных деталей, но упомянул автопроизводителей и отметил, что пошлины будут применяться "в общем".

Также Трамп подтвердил пошлины на импорт из Канады и Мексики. В то же время он анонсировал новые налоги на импорт из Китая. Он заявил, что пошлины в размере 25% на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта, а также заявил, что может ввести дополнительные 10% на китайский импорт.

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