"Совсем другое место": Трамп намекнул, что Британия может избежать пошлин, которые он готовит для ЕС
Американский президент Дональд Трамп намекнул, что Великобритания может избежать жестких пошлин, которыми он угрожал Европейскому Союзу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Во время визита премьера Британии Кира Стармера журналисты напомнили американскому лидеру о пошлинах, которыми он пугает ЕС. В частности, поинтересовались, что Стармер может сделать, чтобы защитить свою страну от жестких тарифов.
В ответ Трамп снова раскритиковал торговую политику ЕС. Однако Великобританию президент назвал "совсем другим местом", к которому у него особенно теплое отношение.
"Мы говорим о совершенно другом месте. Это место, где у меня есть инвестиции. Я владею Turnberry, я владею Aberdeen, и у меня есть замечательное место под названием Doonbeg в Ирландии. Поэтому у меня особое теплое отношение к вашей стране", - сказал он Стармеру.
Британский премьер тут же добавил, что в Соединенном Королевстве и "торговля, очевидно, честная и сбалансированная".
"Все решится", - ответил на это Трамп.
Впрочем, когда журналисты уточнили, означает ли это, что пошлины обойдут Британию, американский президент избежал прямого ответа.
"Ну, мне надо посмотреть. Сегодня у нас будет хорошая дискуссия. Мы хорошо поговорим и все обсудим", - резюмировал Трамп.
Пошлины для Европы
Вчера, 26 февраля, Трамп пригрозил ввести 25% пошлины против Европейского Союза. Американский лидер заявил, что объединение 27 стран было "создано, чтобы грабить Соединенные Штаты".
Трамп не сообщил дополнительных деталей, но упомянул автопроизводителей и отметил, что пошлины будут применяться "в общем".
Также Трамп подтвердил пошлины на импорт из Канады и Мексики. В то же время он анонсировал новые налоги на импорт из Китая. Он заявил, что пошлины в размере 25% на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта, а также заявил, что может ввести дополнительные 10% на китайский импорт.