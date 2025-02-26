Трамп обіцяє 25% мита проти ЄС, який "був створений, щоб пограбувати США"

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 25% мита проти Європейського Союзу. Американський лідер вважає, що об'єднання 27 країн було "створено, щоб грабувати Сполучені Штати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Виступаючи на засіданні кабінету в середу, 26 лютого, Трамп сказав, що незабаром оприлюднить деталі нового митного плану проти Євросоюзу.

"Ми ухвалили рішення, і оголосимо його дуже скоро. Це буде 25%", - заявив президент США.

Трамп не повідомив додаткових деталей, але згадав автовиробників і зазначив, що мита будуть застосовуватися "в загальному".

"Це буде стосуватися автомобілів і всього іншого", - зазначив Трамп

ЄС, нагадаємо, є третім за величиною торгівельним партнером США разом із Китаєм.

Президент Сполучених Штатів також сказав, що наступного тижня введе 25% мита проти двох найбільших партнерів США - Канади та Мексики.

Раніше Трамп неодноразово оголошував про введення мит проти головних торгівельних партнерів США. Однак постійно відкладав їх введення для Канади та Мексики.

Реакція Європи

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон під час нещодавнього візиту до США порадив своєму американському колезі Дональду Трампу не розпочинати торгову війну з Європою. Замість цього він закликав зосередитися на Китаї.

Французький президент також дав зрозуміти Трампу, що Європа не зможе збільшити видатки на оборону, як того вимагають США, у разі торгової війни.