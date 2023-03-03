Zoom раптово звільнив президента компанії Грега Томба

Платформа для відеоконференцій Zoom без пояснення причини звільнила президента Грега Томба. Контракт з ним був раптово розірваний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Відразу після звільнення акції компанії полетіли вниз. При цьому відомо, що наразі Zoom не шукаю нового кандидата на посаду керівника.

Однак у заяві компанії сказано, що Томб отримає вихідну допомогу відповідно до домовленостей, які виплачуються при "звільненні без причини". Томб очолював Zoom з червня 2022 року, він підпорядковувався безпосередньо генеральному директору Еріку Юану.