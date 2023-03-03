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Zoom раптово звільнив президента компанії Грега Томба

Фото: Грег Томб (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Платформа для відеоконференцій Zoom без пояснення причини звільнила президента Грега Томба. Контракт з ним був раптово розірваний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Відразу після звільнення акції компанії полетіли вниз. При цьому відомо, що наразі Zoom не шукаю нового кандидата на посаду керівника.

Однак у заяві компанії сказано, що Томб отримає вихідну допомогу відповідно до домовленостей, які виплачуються при "звільненні без причини". Томб очолював Zoom з червня 2022 року, він підпорядковувався безпосередньо генеральному директору Еріку Юану.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупанти почали блокувати свервіси Google, Zoom та Viber на захопленій території Донецької області.

Нагадаємо, з 11 лютого військові РФ планували відключити мобільний інтернет на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Також повідомлялося, що найближчим часом росіяни можуть на невизначений час повністю відключити інтернет у тимчасово окупованому Маріуполі.

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