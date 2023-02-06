Росіяни можуть повністю відключити інтернет в Маріуполі, - мерія
Найближчим часом росіяни можуть на невизначений час повністю відключити інтернет в тимчасово окупованому Маріуполі. Планують запровадити засоби глобального стеження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
Засоби моніторингу активності в мережі росіяни планують запровадити не лише в окупаційних адміністраціях, але й загалом в Маріуполі.
"Розпочато монтаж обладнання для глобального стеження. Також, 11 лютого на невизначений час буде відключення інтернету по всіх провайдерах. Саме через налаштування ФСБ системи стеження", - пояснив радник міського голови.
Як пояснив Андрющенко, відповідне рішення ворог прийняв через регулярний витік інформації про реальність окупації й розташування військових цілей, а також неуспішну боротьбу з цим.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Андрющенка, російські окупанти продовжують перекидувати до Маріуполя живу силу й техніку. Зброю розміщують в порту.
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