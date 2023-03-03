Zoom внезапно уволил президента компании Грега Томба

Платформа для видеоконференций Zoom без объяснения причины уволила президента Грега Томба. Контракт с ним был внезапно разорван.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Сразу после увольнения акции компании полетели вниз. При этом известно, что в настоящее время Zoom не ищу нового кандидата на должность руководителя.
Однако в заявлении компании сказано, что Томб получит выходное пособие в соответствии с договоренностями, которые выплачиваются при "увольнении без причины". Томб возглавлял Zoom с июня 2022 года, он подчинялся непосредственно генеральному директору Эрику Юану.
Ранее РБК-Украина сообщало, что кафиры начали блокировать скважины Google, Zoom и Viber на захваченной территории Донецкой области.
Напомним, с 11 февраля военные РФ планировали отключить мобильный интернет на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Также сообщалось, что в ближайшее время россияне могут на время полностью отключить интернет во временно оккупированном Мариуполе.
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