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Zoom внезапно уволил президента компании Грега Томба

Фото: Грег Томб (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Платформа для видеоконференций Zoom без объяснения причины уволила президента Грега Томба. Контракт с ним был внезапно разорван.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сразу после увольнения акции компании полетели вниз. При этом известно, что в настоящее время Zoom не ищу нового кандидата на должность руководителя.

Однако в заявлении компании сказано, что Томб получит выходное пособие в соответствии с договоренностями, которые выплачиваются при "увольнении без причины". Томб возглавлял Zoom с июня 2022 года, он подчинялся непосредственно генеральному директору Эрику Юану.

Ранее РБК-Украина сообщало, что кафиры начали блокировать скважины Google, Zoom и Viber на захваченной территории Донецкой области.

Напомним, с 11 февраля военные РФ планировали отключить мобильный интернет на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что в ближайшее время россияне могут на время полностью отключить интернет во временно оккупированном Мариуполе.

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