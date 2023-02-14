Окупанти почали блокувати Google, Zoom та Viber у Донецьку

Окупанти почали блокувати свервіси Google, Zoom та Viber на захопленій території Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

Як повідомляють місцеві жителі, Zoom на окупованих територіях Донецької області доступний лише через VPN. Також користувачі не можуть інсталювати програми з магазину Google Play.

Тим часом, російські ЗМІ пишуть, що "мобільні оператори" почали блокувати сервіси Google на території так званої "ДНР".

"Мінзв'язки" окупантів минулого року направило "оператором" розпорядження про блокування Google, Viber та Zoom. Наразі вимогу почали виконувати. Збої почалися у роботі залежних від Google сторонніх послуг.

При цьому програма YouTube, що належить компанії Google, продовжує працювати. Окупаційна "влада" вимагала, щоб сервіс не відключали, а погіршили якість відео.