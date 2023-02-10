Росіяни з завтрашнього дня вимкнуть мобільний інтернет на окупованому Донбасі

З 11 лютого військові РФ вимикають мобільний інтернет на окупованих територіях Донецької та Луганської областей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Мобільні оператори "Фенікс" та "МКС" з 11 лютого вимикають користувачам мобільний інтернет ", - заявили в штабі.

За словами генштабу, росіяни вимикають мобільні мережі з метою обмеження доступу до інформації громадян України.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що російські окупанти вирішили повністю відключити мобільний інтернет на захопленій території Луганської області.

Крім того, найближчим часом росіяни можуть на невизначений час повністю відключити інтернет в тимчасово окупованому Маріуполі.

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