У зоні ЧАЕС роками незаконно вирощували зерно: є ризик для людей

14:35 13.04.2026 Пн
В основу схеми лягло рішення неіснуючої райради
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Чорнобильська зона (unsplash com)

Офіс генпрокурора вимагає повернути державі понад 190 гектарів землі у Чорнобильській зоні, які незаконно використовувалися для вирощування пшениці та кукурудзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.

За даними Спеціалізованої екологічної прокуратури, три земельні ділянки у Вишгородському районі (в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення) незаконно змінили свій статус.

Державні реєстратори перевели землі, якими управляв відповідний державний орган, у комунальну власність, а право користування безпідставно оформили на приватну фірму.

Рішення неіснуючої райради

Слідство встановило, що підставою для цих дій стало рішення Поліської районної ради, якого насправді не існує. Крім того, зловмисники використали держакти на землю колишнього колективного підприємства "Світанок", що перебуває у стадії ліквідації та не має правонаступників.

Таким чином, з 2020 року ці землі використовували для вирощування пшениці та кукурудзи. Жодних спеціальних дозволів на таку діяльність не видавалося, що, за наголосом прокуратури, створює серйозний ризик для життя і здоров’я людей.

Офіс генпрокурора вже подав позов до Господарського суду Київської області щодо повернення земельних ділянок державі. Доводи правоохоронців підкріплені зібраними доказами, зокрема висновками експертиз.

"Нова сторінка" відносин. Україна готує переговори Зеленського з Мадяром
