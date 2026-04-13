В зоне ЧАЭС годами незаконно выращивали зерно: есть риск для людей

14:35 13.04.2026 Пн
В основу схемы легло решение несуществующего райсовета
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Чернобыльская зона (unsplash com)

Офис генпрокурора требует вернуть государству более 190 гектаров земли в Чернобыльской зоне, которые незаконно использовались для выращивания пшеницы и кукурузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

По данным Специализированной экологической прокуратуры, три земельных участка в Вышгородском районе (в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения) незаконно изменили свой статус.

Государственные регистраторы перевели земли, которыми управлял соответствующий государственный орган, в коммунальную собственность, а право пользования безосновательно оформили на частную фирму.

Решение несуществующего райсовета

Следствие установило, что основанием для этих действий стало решение Полесского районного совета, которого на самом деле не существует. Кроме того, злоумышленники использовали госакты на землю бывшего коллективного предприятия "Свитанок", находящегося в стадии ликвидации и не имеющего правопреемников.

Таким образом, с 2020 года эти земли использовали для выращивания пшеницы и кукурузы. Никаких специальных разрешений на такую деятельность не выдавалось, что, по мнению прокуратуры, создает серьезный риск для жизни и здоровья людей.

Офис генпрокурора уже подал иск в Хозяйственный суд Киевской области о возвращении земельных участков государству. Доводы правоохранителей подкреплены собранными доказательствами, в частности выводами экспертиз.

Напомним, директору компании, которая финансировала строительство жилых комплексов и офисов в нескольких городах Украины, заочно сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на более 53 млн гривен.

Отметим, в Днепре ликвидировали масштабную сеть мошеннических колл-центров. Злоумышленники выманивали деньги через фиктивные "романтические" знакомства и поддельные криптобиржи - убытки от их деятельности составляли миллионы гривен.

"Новая страница" отношений. Украина готовит переговоры Зеленского с Мадьяром
