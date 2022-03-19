В зоне ООС за сутки отбито 10 атак оккупантов. Военные уничтожили почти 40 единиц техники

За субботу, 19 марта, в зоне проведения ООС украинскими военными отбито 10 атак оккупантов и уничтожено почти 40 единиц военной техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС .

"Сегодня, военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли потери российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага", - говорится в сообщении.

Также украинские защитники уничтожили: 10 БМД; 2 МТ-ЛБ; 8 танков и 7 БМП-2; 1 БТР; 10 грузовых автомобилей.

В штабе подчеркнули, что потери живой силы противника составили более 100 человек.