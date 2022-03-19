ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные разгромили вражескую колонну техники и вертолет КА-52

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 19:26
Украинские военные разгромили вражескую колонну техники и вертолет КА-52 Фото: украинские военные разгромили вражескую колонну техники и вертолет Ка-52 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты продолжают нести значительные потери. Украинские военнослужащие разбили колонну российской вражеской техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Южной группировки войск.

"Так, благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих одной из бригад были нанесены прицельные удары по колонне вражеской бронированной техники и автомобилях, обеспечивают российские оккупационные войска",- пишет пресс-служба.

Украинские военные во время операции освободили один из населенных пунктов в районе Гуляй Поле.

Также зенитное подразделение ВСУ уничтожило боевой вертолет КА-52 и нанесло повреждения одному такому же летательному аппарату.

В течение суток оккупанты понесли соответствующие потери:

  • 60 человек личного состава;
  • вертолет КА-52;
  • танк;
  • бронетранспортер;

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинская противовоздушная оборона за минувшие сутки уничтожила по меньшей мере 12 воздушных целей российских оккупантов.

Война России против Украины длится двадцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе