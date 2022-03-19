Украинские военные разгромили вражескую колонну техники и вертолет КА-52

"Так, благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих одной из бригад были нанесены прицельные удары по колонне вражеской бронированной техники и автомобилях, обеспечивают российские оккупационные войска",- пишет пресс-служба.

Украинские военные во время операции освободили один из населенных пунктов в районе Гуляй Поле.

Также зенитное подразделение ВСУ уничтожило боевой вертолет КА-52 и нанесло повреждения одному такому же летательному аппарату.

В течение суток оккупанты понесли соответствующие потери: