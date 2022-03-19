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В зоні ООС за добу відбито 10 атак окупантів. Військові знищили майже 40 одиниць техніки

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Субота 19 березня 2022 21:13
В зоні ООС за добу відбито 10 атак окупантів. Військові знищили майже 40 одиниць техніки Українські військові за добу відбили 10 атак ворога (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

За суботу, 19 березня, у зоні проведення ООС українськими військовими відбито 10 атак окупантів та знищено майже 40 одиниць військової техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

"Сьогодні, військовослужбовці Об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам. Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога", - йдеться повідомленні.

Також українські захисники знищили: 10 БМД; 2 МТ-ЛБ; 8 танків; 7 БМП-2; 1 БТР; 10 вантажних автомобілів.

У штабі наголосили, що втрати живої сили противника становили понад 100 людей.

Раніше ми повідомляли, що українські військові розгромили ворожу колону техніки і вертоліт КА-52.

Також ми писали, що українські військові знищили щонайменше шістьох російських генералів.

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