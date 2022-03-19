В зоні ООС за добу відбито 10 атак окупантів. Військові знищили майже 40 одиниць техніки

За суботу, 19 березня, у зоні проведення ООС українськими військовими відбито 10 атак окупантів та знищено майже 40 одиниць військової техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС .

У штабі наголосили, що втрати живої сили противника становили понад 100 людей.

"Сьогодні, військовослужбовці Об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам. Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога", - йдеться повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українські військові розгромили ворожу колону техніки і вертоліт КА-52.

Також ми писали, що українські військові знищили щонайменше шістьох російських генералів.

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