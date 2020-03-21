В зоне ООС прекращается пропуск через линию разграничения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения вступают в силу 22 марта

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с 22 марта прекращается пропуск через линию разграничения из-за борьбы с распространением вируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

При этом представители мониторинговых миссий продолжат работу по ранее установленному порядку.

"С целью эффективного противодействия и недопущения занесения на подконтрольную Правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" запретили въезд из подконтрольных Украине территорий с 23 марта.

Также РБК-Украина писало, что 13 марта министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что из-за карантина в связи с коронавирусом Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса, при этом еще согласовывается список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе.