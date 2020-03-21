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Боевики "ЛНР" запретили въезд на оккупированную территорию из Украины

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 15:23
Боевики "ЛНР" запретили въезд на оккупированную территорию из Украины
Фото: Леонид Пасечник (mvdlnr.ru)

Боевики закрыли въезд якобы из-за распространения вируса COVID-19

Глава террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник запретил с 23 марта въезд на оккупированную территорию Луганской области "в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Данное поручение должно выполнить так называемое "Министерство государственной безопасности ЛНР".

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины и угрозой распространения в "ЛНР" новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с целью обеспечения безопасности "граждан ЛНР", руководствуясь статьями 34, 56, 59, 60 "Конституции ЛНР" постановляю: запретить с 00.00 23 марта въезд на территорию "ЛНР" граждан с территории Украины", - говорится в сообщении боевиков.

Напомним, 13 марта министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что из-за карантина в связи с коронавирусом Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса, при этом еще согласовывается список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе.

РБК-Украина писало, что число заболевших коронавирусом в Украине на 21 марта увеличилось до 41. В связи с ростом заболеваемости COVID-19, режим ЧС объявлен уже в 6 областях Украины. При этом Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро 21 марта не выявило новых случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что СБУ фиксирует вербовку украинцев со стороны "ЛДНР". Боевики применяют пытки и угрозы для вербовки украинцев.

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