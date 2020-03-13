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Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса

Новости » Политика     13.03.2020 - 12:11
Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Список открытых пунктов пропуска еще согласовывается

Из-за карантина в связи с коронавирусом Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса, при этом еще согласовывается список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе. Об этом на выездном заседании Кабинета министров заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, пункты пропуска будут закрывать, но те украинцы, которые возвращаются домой, смогут проехать. Он также уточнил, что не все пункты пропуска будут закрыты, их список будут согласовывать на СНБО.

"100% ограничат пересечение для иностранцев… и людей с регистрацией в "ДНР/ЛНР" тоже не будут пускать через КПВВ", - добавил Аваков.

Напомним, ранее Аваков заявил, что на сегодня проверяется информация о 12 случаях заражения коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.

В Украине по состоянию на 13 марта проверяют три образца на коронавирус. Всего официально подтверждены три случая - два в Черновицкой и один в Житомирской области. Всего в мире зарегистрировано 128 343 случая коронавируса. Из них 68324 (53,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 47 411 случаев в 116 странах.

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