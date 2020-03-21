В зоні ООС припиняється пропуск через лінію розмежування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження набирають чинності 22 березня

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) з 22 березня припиняється пропуск через лінію розмежування через боротьбу з поширенням вірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

При цьому представники моніторингових місій продовжать роботу за раніше встановленим порядком.

"З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів. Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що при наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджувальних документів, людині може бути надано дозвіл на перетинання лінії розмежування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики "ЛНР" заборонили в'їзд з підконтрольних Україні територій з 23 березня.

Також РБК-Україна писало, що 13 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що через карантин у зв'язку з коронавірусом Україна забороняє в'їзд жителям окупованого Донбасу, при цьому ще узгоджується список пунктів пропуску, які продовжать працювати на державному кордоні.