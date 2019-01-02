В зоне ООС ищут украинского военного, который мог попасть в плен

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военный исчез в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года

Поиски военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, исчезнувшего в ночь на 29 декабря на Донбассе, продолжаются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Закарпатский легион" в Facebook.

Так, в "Закарпатском легионе" прокомментировали информацию, распространенную ранее российско-оккупационными войсками.

"В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. С момента исчезновения были организованы розыскные мероприятия, которые по состоянию на 2 января 2019 года не дали результата", - говорится в сообщении.

По данному факту 29 декабря военная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"Сообщения с сайтов российско-оккупационных войск о якобы проведенных наступательных действиях со стороны подразделений бригады являются фейком и не соответствуют не только действительности, но и противоречат здравому смыслу вообще", - говорится в сообщении.

Как сообщается, номер автомата АКС-74У показанного в сети - действительно закреплен за указанным военнослужащим.

Напомним, ранее участник переговоров в Минске Ирина Геращенко сообщила, что в 2018 году из плена удалось освободить только троих украинцев.

Так, 24 января 2018 года был освобожден из плена на оккупированной территории Донбасса украинский заложник, военнослужащий Роман Савков. Романа захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии. Кроме того, у украинского солдата сахарный диабет. Держа в плену, боевики не давали ему лекарств, из-за чего у Романа значительное ухудшение здоровья.

2 марта 2018 года двух украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака освободили из плена.