В зоні ООС шукають українського військового, який міг потрапити в полон

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Військовий зник в ніч з 28 на 29 грудня 2018 року

Пошуки військовослужбовця 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, який зник у ніч на 29 грудня на Донбасі, тривають. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Закарпатський легіон" у Facebook.

Так, у "Закарпатському легіоні" прокоментували інформацію, поширену раніше російсько-окупаційними військами.

"В ніч з 28 на 29 грудня 2018 року було виявлено відсутність одного з військовослужбовців 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. З моменту зникнення були організовані пошукові заходи, які станом на 2 січня 2019 року не дали результату", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом 29 грудня військова прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Повідомлення з сайтів російсько-окупаційних військ про нібито проведені наступальних діях з боку підрозділів бригади є фейком і не відповідають не лише дійсності, але й суперечать здоровому глузду взагалі", - відзначають у відомстві.

Як повідомляється, номер автомата АКС-74У показаного в мережі - справді закріплений за зазначеним військовослужбовцям.

Нагадаємо, раніше учасник переговорів у Мінську Ірина Геращенко повідомила, що в 2018 році з полону вдалося звільнити тільки трьох українців.

Так, 24 січня 2018 року був звільнений з полону на окупованій території Донбасу український заручник, військовослужбовець Роман Савков. Романа захопили пораненого, утримували в Макіївській колонії. Крім того, в українського солдата цукровий діабет. Тримаючи в полоні, бойовики не давали йому ліків, через що у Романа значне погіршення здоров'я.

2 березня 2018 року двох українських прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака визволили з полону.