Геращенко: в 2018 году из плена удалось освободить троих украинцев

Фото: освобождение пленных (twitter.com/poroshenko)

В 2018 году были освобождены Роман Савков, Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак

В 2018 году из плена удалось освободить только троих украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-спикера украинского парламента, участники переговоров в Минске Ирины Геращенко в Facebook.

"К сожалению, в течение этого года, совместными усилиями президента, дипломатов, пограничников, удалось освободить лишь трех наших - в январе Романа Савкова и в марте - двух пограничников из тюрем РФ (Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака)", - написала она.

Напомним, второго марта 2018 года двух украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака освободили из плена.

"Агрессоры похитили их в Сумской области 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой!", - написал президент Петр Порошенко в Twitter, поздравляя пограничников с освобождением.

Также сообщалось, что 24 января 2018 года был освобожден из плена на оккупированной территории Донбасса украинский заложник, военнослужащий Роман Савков. Романа захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии. Кроме того, у украинского солдата сахарный диабет. Держа в плену, боевики не давали ему лекарств, из-за чего у Романа значительное ухудшение здоровья.